Додаткові рейси потяга Дніпропетровськ-Одеса-Дніпропетровськ призначено на новорічні свята
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 22 листопада. УНН. На новорічні свята “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд, який курсуватиме Дніпропетровщиною. Про це повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, інформує УНН-Центр.
Так, для забезпечення перевезення пасажирів на новорічні та різдвяни свята призначається на додаткові рейси нічний швидкий поїзд № 63/64 сполученням Дніпропетровськ — Одеса — Дніпропетровськ.
Поїзд відправлятиметься із Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотньо із Одеси — 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7, 9 , 11 січня.