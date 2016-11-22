Дополнительные рейсы поезда Днепропетровск-Одесса-Днепропетровск назначено на новогодние праздники

Так, для обеспечения перевозки пассажиров на новогодние и рождественские праздники назначается на дополнительные рейсы ночной скорый поезд № 63/64 сообщением Днепропетровск - Одесса - Днепропетровск.

Поезд будет отправляться из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно из Одессы - 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января.