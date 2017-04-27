Додаткові поїзди курсуватимуть між Києвом та Одесою на травнені свята
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ще два додаткові поїзди призначила Укрзалізниця до травневих свят: №221/222 та №224/223 Київ – Одеса. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Українська залізниця".
"На травневі свята Укрзалізниця призначила додаткові поїзди №223/224 Київ – Одеса та №221/222 Київ – Одеса", - йдеться у повідомленні.
Додатковий поїзд №223/224 Одеса – Київ відправлятиметься з Києва та Одеси 29 квітня. З Києва він вирушатиме о 07:54 та прибуватиме до Одеси о 17:51. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:37 та прибуватиме до Києва о 20:37.
Додатковий поїзд №221/222 Київ – Одеса курсуватиме з Києва та Одеси 3, 5 та 10 травня. З Києва він відправлятиметься о 19:44 та прибуватиме до Одеси о 05:35. З Одеси поїзд вирушатиме о 00:09 та прибуватиме до Києва о 10:11.
Зазначені поїзди робитимуть зупинки на станціях Вінниця, Жмеринка та Роздільна.
Очікується, що найбільш популярними під час травневих свят будуть поїзди, що курсують до півдня та заходу країни. Загалом уже призначено 26 додаткових поїздів і групи вагонів та додаткові рейси 6 графікових поїздів.
Як повідомляв УНН 26 квітня, на травневі свята призначено швидкісний потяг до Польщі.