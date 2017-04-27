Дополнительные поезда будут курсировать между Киевом и Одессой на майские праздники

"На майские праздники "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда №223/224 Киев - Одесса и №221/222 Киев - Одесса", - говорится в сообщении.

Дополнительный поезд №223/224 Одесса - Киев будет отправляться из Киева и Одессы 29 апреля. Из Киева он будет отправляться в 7:54 и прибывать в Одессу в 17:51. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:37 и прибывать в Киев в 20:37.

Дополнительный поезд №221/222 Киев - Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 3, 5 и 10 мая. Из Киева он будет отправляться в 19:44 и прибывать в Одессу в 05:35. Из Одессы поезд будет отправляться в 00:09 и прибывать в Киев в 10:11.

Указанные поезда будут делать остановки на станциях Винница, Жмеринка и Раздельная.

Ожидается, что наиболее популярными во время майских праздников будут поезда, курсирующие к югу и западу страны. Всего уже назначены 26 дополнительных поездов и группы вагонов и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов.

Как сообщал УНН 26 апреля, на майские праздники назначен скоростной поезд в Польшу.