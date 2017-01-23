Дочка Х.Клінтон заступилася за молодшого сина Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Донька Хілларі Клінтон Челсі в своєму мікроблозі Twitter заступилася за молодшого сина нового глави Білого Дому Беррона Трампа, передає УНН.
"Беррон Трамп заслуговує, як і всі діти, просто бути дитиною. Але захист кожної дитини також означає протистояння політиці президента США, яка шкодить дітям", - написала Ч.Клінтон.
Додамо, що після інавгурації Д.Трампа, молодший син піддався нападкам в соцмережах. Так, сценаристка шоу "Saturday Night Live" на NBC заявила, що він стане "першим шкільним стрільцем на домашньому навчанні".
Як повідомляв УНН, Д.Трамп під час інавгураційного ланчу влаштував подружжю Х.Клінтон овацію.