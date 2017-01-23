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Дочь Х.Клинтон вступилась за младшего сына Д.Трамп

Дочь Х.Клинтон вступилась за младшего сына Д.Трамп

Киев • УНН

 • 16348 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Дочь Хиллари Клинтон Челси в своем микроблоге Twitter вступилась за младшего сына нового главы Белого Дома Бэррона Трампа, передает УНН.

"Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям", - написала Ч.Клинтон.

Добавим, что после инаугурации Д.Трамп, младший сын подвергся нападкам в соцсетях. Так, сценаристка шоу "Saturday Night Live" на NBC заявила, что он станет "первым школьным стрелком на домашнем обучении".

Как сообщал УНН, Д.Трамп во время инаугурационного ланча устроил супругам Клинтон овацию .

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