Дочь Х.Клинтон вступилась за младшего сына Д.Трамп

"Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям", - написала Ч.Клинтон.

Добавим, что после инаугурации Д.Трамп, младший сын подвергся нападкам в соцсетях. Так, сценаристка шоу "Saturday Night Live" на NBC заявила, что он станет "первым школьным стрелком на домашнем обучении".

Как сообщал УНН, Д.Трамп во время инаугурационного ланча устроил супругам Клинтон овацию .