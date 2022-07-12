Дочекався уваги HIMARSів: в окупованому Донецьку палає склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На заводі транспортного обладнання в окупованому Донецьку палає склад боєприпасів. Про це у своєму Telegram інформує народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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“Донецьк. Склад боєприпасів на заводі ДЗТО (Петровський район) дочекався уваги HIMARSів! Більше ці снаряди ніколи не вдарять по українських позиціях. Максимальна бавовна чи селітра, чи як там окупанти зазвичай виправдовуються”, – написав він.
Деталі
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також публікує відео пожежі.
За інформацією очевидців, на заводі ДЗТО детонує склад боєприпасів.
Доповнення
Минулої добиу українські військовослужбовці знищили у Новій Каховці російську базу з боєприпасами.