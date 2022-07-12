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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дочекався уваги HIMARSів: в окупованому Донецьку палає склад боєприпасів

Дочекався уваги HIMARSів: в окупованому Донецьку палає склад боєприпасів

Київ • УНН

 • 208982 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. На заводі транспортного обладнання в окупованому Донецьку палає склад боєприпасів. Про це у своєму Telegram інформує народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Цитата

“Донецьк. Склад боєприпасів на заводі ДЗТО (Петровський район) дочекався уваги HIMARSів! Більше ці снаряди ніколи не вдарять по українських позиціях. Максимальна бавовна чи селітра, чи як там окупанти зазвичай виправдовуються”, – написав він.

Деталі

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також публікує відео пожежі.

За інформацією очевидців, на заводі ДЗТО детонує склад боєприпасів.

Доповнення

Минулої добиу українські військовослужбовці знищили у Новій Каховці російську базу з боєприпасами.

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Українські Національні Новини

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