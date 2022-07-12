Дочекався уваги HIMARSів: в окупованому Донецьку палає склад боєприпасів

Цитата

“Донецьк. Склад боєприпасів на заводі ДЗТО (Петровський район) дочекався уваги HIMARSів! Більше ці снаряди ніколи не вдарять по українських позиціях. Максимальна бавовна чи селітра, чи як там окупанти зазвичай виправдовуються”, – написав він.

Деталі

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також публікує відео пожежі.

За інформацією очевидців, на заводі ДЗТО детонує склад боєприпасів.

Доповнення

Минулої добиу українські військовослужбовці знищили у Новій Каховці російську базу з боєприпасами.