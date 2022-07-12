Дождался внимания HIMARS: в оккупированном Донецке горит склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На заводе транспортного оборудования в оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. Об этом в своем Telegram информирует народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
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“Донецк. Склад боеприпасов на заводе ДЗТО (Петровский район) дождался внимания HIMARS! Больше эти снаряды никогда не ударят по украинским позициям. Максимальный хлопок или селитра, или как там оккупанты обычно оправдываются”, – написал он.
Детали
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также публикует видео пожара.
По информации очевидцев, на заводе ДЗТО детонирует склад боеприпасов.
Дополнение
В прошлые сутки украинские военнослужащие уничтожили в Новой Каховке российскую базу с боеприпасами.