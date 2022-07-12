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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дождался внимания HIMARS: в оккупированном Донецке горит склад боеприпасов

Дождался внимания HIMARS: в оккупированном Донецке горит склад боеприпасов

Киев • УНН

 • 208982 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. На заводе транспортного оборудования в оккупированном Донецке горит склад боеприпасов. Об этом в своем Telegram информирует народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

“Донецк. Склад боеприпасов на заводе ДЗТО (Петровский район) дождался внимания HIMARS! Больше эти снаряды никогда не ударят по украинским позициям. Максимальный хлопок или селитра, или как там оккупанты обычно оправдываются”, – написал он.

Детали

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко также публикует видео пожара.

По информации очевидцев, на заводе ДЗТО детонирует склад боеприпасов.

Дополнение

В прошлые сутки украинские военнослужащие уничтожили в Новой Каховке российскую базу с боеприпасами.

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