Добудова столичної Окружної: стартував перший тендер

Він нагадав, що тендер оголосила Служба автомобільних доріг Київської області три тижні тому. Перша ділянка об’їзної дороги, на проектування якої був оголошений тендер, з'єднає траси М-06 Київ – Чоп і М-05 Київ – Одеса, розповів Ничік.

"Ми плануємо в 2 кварталі 2021 року отримати готовий проект і почати будівництво. За 4-5 років ми реалізуємо цей проект", - каже чиновник.

Ничік наголошує, що добудувати столичну Окружну дорогу за 4-5 років цілком реально, та для цього потрібна широка політична підтримка на найвищому рівні.

“Адже мова про залучення коштів, в тому числі і на міжнародному рівні. Крім цього, проект не буде рухатися і без активної підтримки Київської обласної державної адміністрації”, - зауважив він.

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Нагадаємо, за словами народного депутата і кандидата в мери столиці Ірини Верещук, "об'їзна дорога - це один з ключових перспективних об'єктів президентської програми "Велике будівництво", і цілком може бути побудована за 5 років".

Вона також вважає, що завершення КОД дозволить розвантажити транспортний потік майже на 40%, чим зменшить кількість заторів у столиці.

"Наша команда готова взяти на себе ці обов'язки і вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. І початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершений. Тому ми закликаємо до співпраці й підтримки", - зазначила Верещук на презентації концепту "Укравтодору".

Також нагадаємо, чинний мер столиці Кличко раніше обіцяв за рік добудувати Велику Окружну до вулиці Богатирської. Разом з тим, кияни закидають йому, що вартість напівготового Шулявського шляхопроводу та розпочатої Великої окружної вже перевалила за 2 млрд.

У соціальних мережах, люди вимагають припинити "піаритися на ремонтах" і все ж добудувати Окружну, оскільки навіть ремонт обіцяних ділянок “перетворився на довгобуди”, які, своєю чергою, призводять до щоденних транспортних колапсів у Києві.