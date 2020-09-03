Добудова столичної Окружної: стартував перший тендер

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 139840 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 95663 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 91666 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 99973 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 120599 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 135268 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 219250 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215705 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186251 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175877 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 98070 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 43435 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 40364 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 143562 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 37861 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 139825 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 144380 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 273571 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 298000 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 381158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 38433 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26713 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 40920 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 44003 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124816 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Добудова столичної Окружної: стартував перший тендер

Київ • УНН

 • 26234 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Перший тендер на проектні роботи для будівництва ділянки Київської об’їзної дороги вже оголошений і триває. Це черговий крок після того, як “Укравтодор” разом з депутатами “Слуги народу” презентував копцепцію добудови КОДу. Про це у коментарі УНН розповів начальник служби автомобільних доріг Київської області Руслан Ничік.

Добудова столичної Окружної: стартував перший тендер

Він нагадав, що тендер оголосила Служба автомобільних доріг Київської області три тижні тому. Перша ділянка об’їзної дороги, на проектування якої був оголошений тендер, з'єднає траси М-06 Київ – Чоп і М-05 Київ – Одеса, розповів Ничік.

"Ми плануємо в 2 кварталі 2021 року отримати готовий проект і почати будівництво. За 4-5 років ми реалізуємо цей проект", - каже чиновник.

Ничік наголошує, що добудувати столичну Окружну дорогу за 4-5 років цілком реально, та для цього потрібна широка політична підтримка на найвищому рівні.

“Адже мова про залучення коштів, в тому числі і на міжнародному рівні. Крім цього, проект не буде рухатися і без активної підтримки Київської обласної державної адміністрації”, - зауважив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Укравтодорі розповіли, за яких умов та як скоро зможуть добудувати столичну Окружну

Нагадаємо, за словами народного депутата і кандидата в мери столиці Ірини Верещук, "об'їзна дорога - це один з ключових перспективних об'єктів президентської програми "Велике будівництво", і цілком може бути побудована за 5 років".

Вона також вважає, що завершення КОД дозволить розвантажити транспортний потік майже на 40%, чим зменшить кількість заторів у столиці.

"Наша команда готова взяти на себе ці обов'язки і вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. І початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершений. Тому ми закликаємо до співпраці й підтримки", - зазначила Верещук на презентації концепту "Укравтодору".

Також нагадаємо, чинний мер столиці Кличко раніше обіцяв за рік добудувати Велику Окружну до вулиці Богатирської. Разом з тим, кияни закидають йому, що вартість напівготового Шулявського шляхопроводу та розпочатої Великої окружної вже перевалила за 2 млрд.

У соціальних мережах, люди вимагають припинити "піаритися на ремонтах" і все ж добудувати Окружну, оскільки навіть ремонт обіцяних ділянок “перетворився на довгобуди”, які, своєю чергою, призводять до щоденних транспортних колапсів у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКиїв
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65