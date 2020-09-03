Добудова столичної Окружної: стартував перший тендер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Перший тендер на проектні роботи для будівництва ділянки Київської об’їзної дороги вже оголошений і триває. Це черговий крок після того, як “Укравтодор” разом з депутатами “Слуги народу” презентував копцепцію добудови КОДу. Про це у коментарі УНН розповів начальник служби автомобільних доріг Київської області Руслан Ничік.
Він нагадав, що тендер оголосила Служба автомобільних доріг Київської області три тижні тому. Перша ділянка об’їзної дороги, на проектування якої був оголошений тендер, з'єднає траси М-06 Київ – Чоп і М-05 Київ – Одеса, розповів Ничік.
"Ми плануємо в 2 кварталі 2021 року отримати готовий проект і почати будівництво. За 4-5 років ми реалізуємо цей проект", - каже чиновник.
Ничік наголошує, що добудувати столичну Окружну дорогу за 4-5 років цілком реально, та для цього потрібна широка політична підтримка на найвищому рівні.
“Адже мова про залучення коштів, в тому числі і на міжнародному рівні. Крім цього, проект не буде рухатися і без активної підтримки Київської обласної державної адміністрації”, - зауважив він.
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Нагадаємо, за словами народного депутата і кандидата в мери столиці Ірини Верещук, "об'їзна дорога - це один з ключових перспективних об'єктів президентської програми "Велике будівництво", і цілком може бути побудована за 5 років".
Вона також вважає, що завершення КОД дозволить розвантажити транспортний потік майже на 40%, чим зменшить кількість заторів у столиці.
"Наша команда готова взяти на себе ці обов'язки і вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. І початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершений. Тому ми закликаємо до співпраці й підтримки", - зазначила Верещук на презентації концепту "Укравтодору".
Також нагадаємо, чинний мер столиці Кличко раніше обіцяв за рік добудувати Велику Окружну до вулиці Богатирської. Разом з тим, кияни закидають йому, що вартість напівготового Шулявського шляхопроводу та розпочатої Великої окружної вже перевалила за 2 млрд.
У соціальних мережах, люди вимагають припинити "піаритися на ремонтах" і все ж добудувати Окружну, оскільки навіть ремонт обіцяних ділянок “перетворився на довгобуди”, які, своєю чергою, призводять до щоденних транспортних колапсів у Києві.