Достройка столичной Окружной: стартовал первый тендер

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 2274 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 62135 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 99140 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 172295 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 177175 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 383974 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 223379 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 497149 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348727 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229680 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 80402 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 68570 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 20319 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 31609 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 40417 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 137399 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 125487 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 214441 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 383989 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 497152 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 2286 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 31632 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36792 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44456 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74150 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Достройка столичной Окружной: стартовал первый тендер

Киев • УНН

 • 26234 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Первый тендер на проектные работы для строительства участка Киевской объездной дороги уже объявлен и продолжается. Это очередной шаг после того, как "Укравтодор" вместе с депутатами "Слуги народа" представил копцепцию достройки КОДа. Об этом в комментарии УНН рассказал начальник службы автомобильных дорог Киевской области Руслан Ничик.

Достройка столичной Окружной: стартовал первый тендер

Он напомнил, что тендер объявила Служба автомобильных дорог в Киевской области три недели назад. Первый участок объездной дороги, на проектирование которой был объявлен тендер, соединит трассы М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса, рассказал Ничик.

"Мы планируем во 2 квартале 2021 года получить готовый проект и начать строительство. За 4-5 лет мы реализуем этот проект", - говорит чиновник.

Ничик отмечает, что достроить столичную Окружную дорогу за 4-5 лет вполне реально, но для этого нужна широкая политическая поддержка на самом высоком уровне.

"Ведь речь о привлечении средств, в том числе и на международном уровне. Кроме этого, проект не будет двигаться и без активной поддержки Киевской областной государственной администрации", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Укравтодоре рассказали, при каких условиях и как скоро смогут достроить столичную Окружную

Напомним, по словам народного депутата и кандидата в мэры столицы Ирины Верещук, "объездная дорога - это один из ключевых перспективных объектов президентской программы "Большое строительство", и вполне может быть построена за 5 лет".

Она также считает, что завершение КОД позволит разгрузить транспортный поток почти на 40%, чем уменьшит количество пробок в столице.

"Наша команда готова взять на себя эти обязанности и уже сегодня ставит дедлайны, а именно: контроль разработки проекта строительства до конца 2020 года. И начало строительства при благоприятных условиях уже в начале 2021 года. За одну каденцию нового городского мэра этот большой проект может быть завершен. Поэтому мы призываем к сотрудничеству и поддержке", - отметила Верещук на презентации концепта "Укравтодора".

Также напомним, действующий мэр столицы Кличко ранее обещал за год достроить Большую Окружную до улицы Богатырской. Вместе с тем, киевляне упрекают его, что стоимость полуготового Шулявского путепровода и начатой Большой окружной уже перевалила за 2 млрд.

В социальных сетях, люди требуют прекратить "пиариться на ремонтах" и все же достроить Окружную, поскольку даже ремонт обещанных участков "превратился в долгострои", которые, в свою очередь, приводят к ежедневным транспортных коллапсам в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКиев
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52