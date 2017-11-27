Добровольцю ОУН Литвиненку обрали запобіжний захід у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Жовтневий районний суд Маріуполя застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, затриманому вчора у Новоград-Волинському, добровольцю батальйону ОУН Леоніду Литвиненку. Про це йдеться у повідомленні у Facebook "Руху визволення", передає УНН.
"Суддя Жовтневого суду Маріуполя Тетяна Скрипниченко… відправила до СІЗО на два місяці нашого активіста, добровольця батальйону ОУН Леонід Литвиненко", - написали в організації.
Нагадаємо, 26 листопада у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців батальйону "Донбас", підозрюваних у розбійному нападі.