Добровольцю ОУН Литвиненку обрали запобіжний захід у Маріуполі

"Суддя Жовтневого суду Маріуполя Тетяна Скрипниченко… відправила до СІЗО на два місяці нашого активіста, добровольця батальйону ОУН Леонід Литвиненко", - написали в організації.

Нагадаємо, 26 листопада у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців батальйону "Донбас", підозрюваних у розбійному нападі.