Добровольцу ОУН Литвиненко избрали меру пресечения в Мариуполе

"Судья Октябрьского суда Мариуполя Татьяна Скрипниченко ... отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста, добровольца батальона ОУН Леонид Литвиненко", - написали в организации.

Напомним, 26 ноября в Киеве и в Житомирской области полиция задержала экс-добровольцев батальона "Донбасс", подозреваемых в разбойном нападении.