Добровольцу ОУН Литвиненко избрали меру пресечения в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Октябрьский районный суд Мариуполя применил меру пресечения в виде содержания под стражей, задержанному вчера в Новоград-Волынском, добровольцу батальона ОУН Леониду Литвиненко. Об этом говорится в сообщении в Facebook "Движения освобождения", передает УНН.
"Судья Октябрьского суда Мариуполя Татьяна Скрипниченко ... отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста, добровольца батальона ОУН Леонид Литвиненко", - написали в организации.
Напомним, 26 ноября в Киеве и в Житомирской области полиция задержала экс-добровольцев батальона "Донбасс", подозреваемых в разбойном нападении.