Добровольцу ОУН Литвиненко избрали меру пресечения в Мариуполе

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 24507 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 14751 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 31006 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 44037 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 106247 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 112430 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 135084 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107197 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108651 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113287 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Добровольцу ОУН Литвиненко избрали меру пресечения в Мариуполе

Добровольцу ОУН Литвиненко избрали меру пресечения в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 11137 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Октябрьский районный суд Мариуполя применил меру пресечения в виде содержания под стражей, задержанному вчера в Новоград-Волынском, добровольцу батальона ОУН Леониду Литвиненко. Об этом говорится в сообщении в Facebook "Движения освобождения", передает УНН.

"Судья Октябрьского суда Мариуполя Татьяна Скрипниченко ... отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста, добровольца батальона ОУН Леонид Литвиненко", - написали в организации.

Напомним, 26 ноября в Киеве и в Житомирской области полиция задержала экс-добровольцев батальона "Донбасс", подозреваемых в разбойном нападении.

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