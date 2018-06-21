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Добро на поставку тест-систем від російської “дочки” в Україну дав МОЗ - Яворський

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Ситуація із закупівлею за кошти українських платників податків виробів медичного призначення у російської “дочки” ТОВ “Діагностичні системи Україна” повинна набути широкого розголосу. Винні мають бути покарані. Так вважає головний лікар комунального закладу охорони здоров'я Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський.

"По-перше, Crown Agents для української спільноти є товариством закритого типу. Хто, що і які питання там вирішує - про це не відомо нікому. До них достукатися неможливо. По-друге, технічне завдання на проведення закупівель виписує МОЗ. Тому, це вже питання до них - чому вони дають добро та підтримують закупівлю російських тест-систем. Мовчати не можна, потрібно надати розголосу даній ситуації, аби винні відповіли", - сказав він.

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За словами Яворського, продаж російської продукції під виглядом української є неприпустимим.

"Я знаю, що продукція українського ТОВ "Діагностичні системи Україна" насправді є продукцією російського виробництва. У нас тут просто просто переклеюється етикетка. Це є неприпустимим, так бути не повинно", - вважає він.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Олег Мусій з трибуни Верховної Ради продемонстрував, що дійсно тест-системи ТОВ “Діагностичні системи Україна” вироблені в РФ, а на продукції просто наклеєні нові україномовні наліпки поверх російських етикеток.

Також нагадаємо, Crown Agents акцептувало пропозицію від ТОВ “Діагностичні системи Україна” на поставку тест-систем для перевірки крові на гепатити та сифіліс в Україну. Загальна сума тендеру становить орієнтовно 120 тис. доларів.

Аби не допустити такого “фінансування” з боку МОЗ російської компанії, у ВР вже зареєстрували навіть законопроект. Дані про нього доступні на офіційному порталі ВР. 

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