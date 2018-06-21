Добро на поставку тест-систем от российской "дочки" в Украине дал Минздрав - Яворский

"Во-первых, Crown Agents для украинского общества является обществом закрытого типа. Кто, что и какие вопросы там решает - об этом не известно никому. К ним достучаться невозможно. Во-вторых, техническое задание на проведение закупок выписывает Минздрав. Поэтому, это уже вопрос к ним - почему они дают добро и поддерживают закупку российских тест-систем. Молчать нельзя, нужно придать огласке данную ситуацию, чтобы виновные ответили", - сказал он.

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По словам Яворского, продажа российской продукции под видом украинской недопустима.

"Я знаю, что продукция украинского ООО "Диагностические системы Украины" на самом деле является продукцией российского производства. У нас здесь просто просто переклеивают этикетки. Это недопустимо, так быть не должно", - считает он.

Напомним, накануне народный депутат Олег Мусий с трибуны Верховной Рады продемонстрировал, что действительно тест-системы ООО "Диагностические системы Украина" произведены в РФ, а на продукции просто наклеены новые украиноязычные наклейки поверх российских.

Также напомним, Crown Agents акцептовало предложение от ООО "Диагностические системы Украина" на поставку тест-систем для проверки крови на гепатиты и сифилис в Украину. Общая сумма тендера составляет ориентировочно 120 тыс. долларов.

Чтобы не допустить такого "финансирования" со стороны Минздрава российской компании, в ВР уже зарегистрировали даже законопроект. Данные о нем доступны на официальном портале ВР.