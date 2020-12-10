Добовий відбір газу з ПСГ України перевищив 100 млн куб. м

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 8 грудня відібрано 103,91 млн куб. м газу, проти 92,68 млн куб. м показника кінця минулого тижня.

При цьому в даних за 8 грудня вказано, що в Україну зі Словаччини, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна перейшла з закачки на відбір газу з ПСГ з 21 жовтня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, на осінь цього року ціни на газ для населення почали знову зростати - зокрема, у листопаді газ подорожчав на 30-35% у порівнянні з місяцем раніше.