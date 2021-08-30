Добкін випереджає Терехова за рейтингом, але у Терехова адмінресурс: ставки харківського політолога на майбутні вибори мера

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"Імовірних претендентів у нас всього лише двоє - пан Терехов і пан Добкін. Це дві людини, які реально будуть боротися за крісло мера Харкова. Всі інші учасники процесу використовують вибори з метою засвітитися, нагадати про себе, використовувати виборчий процес з точки зору побудови своєї подальшої кар'єри", - заявив він

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Політолог також оцінив шанси потенційних лідерів виборчого процесу. Він вважає, що рейтинг у Добкіна вищий, ніж у Терехова, але останній буде застосовувати адмінресурс.

Проте, під час виборів Терехов може не отримати очікуваної підтримки, продовжив політолог, згадавши про провальний піар-проект чинного в.о. міського голови.

"Мова йде про наш скандальний харківський зоопарк. Наприклад я, як корінний харків'янин, в цей зоопарк можу прийти тільки попередньо записавшись. Запросити туди родичів з найближчої області я не можу. Я вважаю, що це зовсім неправильно.

Такий піар-проект зіграє на руку Терехова під час виборів тільки в тому випадку, якщо рядові харків'яни не спробують в цей зоопарк потрапити. Або запросити туди своїх родичів, які проживають за межами нашої області", - говорить експерт.

Що стосується інших претендентів, вважає Трачук, то шансів мало навіть у будь-якого ставленика з Офісу Президента. Тому доведеться вибирати з наявних.

Доповнення

Реставрація зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту Ігоря Терехова в епіцентр корупційних скандалів.

Спочатку планувалося, що зоопарк відкриють до Дня міста в серпні. Але зараз туди пускають за перепустками, підписаними особисто Тереховим. Причому, ці перепустки вже стали продаватися на чорному ринку.

За оцінками спостерігачів, на реконструкцію зоопарку в Харкові влада витратила вже від 1,5 до 3 млрд грн. І ці витрати часто невиправдані. Наприклад, на один лише громадський туалет списали понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченко, члена виконкому Харківської міськради, який очолює Терехов.

Додамо, що минулого тижня в Харківській міськраді пройшли обшуки в департаменті ЖКГ. За даними слідства, чиновники крали гроші городян на прибиранні підвалів і горищ. У справі фігурує КП "Жилкомсервіс", якому Терехов в 2016 році доручив обслуговувати житлові будинки, де не створені ОСББ.

До теми

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. В останній раз його бачили на публіці в серпні.

У жовтні Терехов заявив, що Кернес переміг коронавірус і його життю нічого не загрожує, однак сам Кернес на публіці так жодного разу і не з'явився. Після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з електронним підписом, завдяки якій Терехов і став в.о. мера до жовтневих виборів.