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Добкин опережает Терехова по рейтингу, но у Терехова админресурс: ставки харьковского политолога на предстоящие выборы мэра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. За кресло мэра Харькова будут сражаться по-настоящему только два человека - Игорь Терехов и Михаил Добкин, остальные будут их фоном. Такое мнение УНН выразил политолог Никита Трачук.

Цитата

"Вероятных претендентов у нас всего лишь двое – господин Терехов и господин Добкин. Это два человека, которые реально будут бороться за кресло мера Харькова. Все остальные участники процесса используют выборы с целью засветиться, напомнить о себе, использовать избирательный процесс с точки зрения построения своей дальнейшей карьеры", - заявил он

Детали

Политолог также оценил шансы потенциальных лидеров избирательного процесса. Он считает, что рейтинг у Добкина выше, чем у Терехова, но последний будет задействовать админресурс.

Тем не менее, в ходе выборов Терехов может не получить ожидаемую поддержку, продолжил политолог, упомянув о провальном пиар-проекте действующего и.о. городского главы.

"Речь идет о нашем скандальном харьковском зоопарке. К примеру я, как коренной харьковчанин, в этот зоопарк могу прийти только предварительно записавшись. Пригласить туда родственников из ближайшей области я не могу. Я считаю, что это совсем неправильно.

Такой пиар-проект сыграет на руку Терехову в ходе выборов только в том случае, если рядовые харьковчане не попытаются в этот зоопарк попасть. Или пригласить туда своих родственников, которые проживают за пределами нашей области", - говорит эксперт.

Что касается других претендентов, считает Трачук, то шансов мало даже у любого ставленника из Офиса Президента. Поэтому придется выбирать из имеющихся.

Дополнение

Реставрация зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта Игоря Терехова в эпицентр коррупционных скандалов.

Изначально планировалось, что зоопарк откроют ко Дню города в августе. Но сейчас туда пускают по пропускам, подписанным лично Тереховым. Причем, эти пропуска уже стали продаваться на черном рынке.

По оценкам наблюдателей, на реконструкцию зоопарка в Харькове власть потратила уже от 1,5 до 3 млрд грн. И эти траты часто неоправданны. Например, на один только общественный туалет списали более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет Терехов. 

Добавим, что на прошлой неделе в Харьковском горсовете прошли обыски в департаменте ЖКХ. По данным следствия, чиновники воровали деньги горожан на уборке подвалов и чердаков. В деле фигурирует КП “Жилкомсервис”, которому Терехов в 2016 году поручил обслуживать жилые дома, где не созданы ОСМД. 

К теме

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе.

В октябре Терехов заявил, что Кернес победил коронавирус и его жизни ничего не угрожает, однако сам Кернес на публике так ни разу и не появился. После известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с электронной подписью, благодаря которой Терехов и стал и.о. мэра до октябрьских выборов.

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