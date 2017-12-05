Доба в АТО: Бойовики 21 порушили перемир'я, троє українських воїнів поранено

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з міномеів різних калібрів та важкої артилерії, які заборонені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.