Сутки в АТО: Боевики 21 нарушили перемирие, трое украинских воинов ранены

На Луганском направлении Светлодарска дуга осталась нестабильным местом противостояния. Здесь, у населенного пункта Луганское, интенсивность обстрелов из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения самая большая и, с небольшими перерывами, продолжалась фактически на протяжении всей вчерашней суток. В этом районе также произошло боестолкновение, которое продолжалось более 5 часов. Наши бойцы отбили нападение диверсионно-разведывательной группы захватчиков из состава 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Южного военного округа РФ. В результате боя враг понес потери - один убит и еще двое ранены. Также, в этом районе противник из крупнокалиберных пулеметов беспокоил защитников Новолуганское.

Подвергая опасности гражданское население, оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовка - населенного пункта, расположенного в нескольких километрах от линии соприкосновения. Этими коварными действиями российско-оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности.

Более двух десятков мин калибра 120-мм было выпущено врагом по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского и Причепиловка.

На Донецком направлении противник с 82-мм минометов и пехотного вооружения неоднократно обстреливал опорные пункты вблизи Песков и Каменки.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 21 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов. В случае необходимости украинские военные давали агрессору адекватный ответ.

В результате вражеских обстрелов трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины были ранены. Они доставлены в медицинские учреждения.