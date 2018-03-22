Доба на Донбасі пройшла без обстрілів

"Протягом доби, що минула, 21 березня, вдруге з початку опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я в районі проведення операції стримання та відсічі російської збройної агресії, зафіксоване повне дотримання режиму припинення вогню", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 19 березня по 19:30 20 березня зафіксувала 144 вибухи.