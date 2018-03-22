Доба на Донбасі пройшла без обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Протягом минулої доби на тимчасово окупованій території Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму тиші. Це вдруге з моменту встановлення перемир'я 5 березня цього року. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Протягом доби, що минула, 21 березня, вдруге з початку опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я в районі проведення операції стримання та відсічі російської збройної агресії, зафіксоване повне дотримання режиму припинення вогню", - повідомив Гуцуляк.
Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 19 березня по 19:30 20 березня зафіксувала 144 вибухи.