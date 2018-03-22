Сутки на Донбассе прошли без обстрелов

"В течение суток, прошлого 21 марта, второй раз с начала 5 марта всеобъемлющего перемирия в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии, зафиксировано соблюдение режима прекращения огня", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 марта по 19:30 20 марта зафиксировала 144 взрывы.