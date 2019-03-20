До ЗСУ надійшла чергова партія озброєння та військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Для потреб ЗСУ передано чергову партію із більш ніж 400 одиниць озброєння, військової техніки. Про це заявиви Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Ми передаємо для потреб ЗСУ чергову партію із більш ніж 400 одиниць озброєння, військової техніки. Пріоритетом є завершення розробки нового та модернізованого озброєння і серійне виробництво, зокрема: ракетних комплексів “Вільха-М”, “Нептун”; 155 міліметрових артсистем “Богдана”, реактивної системи залпового вогню “Верба1”; безпілотного розвідувально-ударного комплексу “Сокіл”, - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Україна провела успішні випробування турецьких безпілотників.
Як повідомляв УНН, з початку року за допомогою ПТРК "Стугна" знищено 5 одиниць озброєння і військової техніки бойовиків.