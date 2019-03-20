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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВСУ поступила очередная партия вооружения и военной техники

Киев • УНН

 • 13719 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Для нужд ВСУ передано очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

В ВСУ поступила очередная партия вооружения и военной техники

"Мы передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун"; 155 миллиметровых артсистем "Богдана" , реактивной системы залпового огня "Верба1"; беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол", - сказал Президент.

Как сообщал УНН, Украина провела успешные испытания турецких беспилотников .

Как сообщал УНН, с начала года с помощью ПТРК "Стугна" уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники боевиков.

Украинские Национальные Новости

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