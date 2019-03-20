В ВСУ поступила очередная партия вооружения и военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Для нужд ВСУ передано очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Мы передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун"; 155 миллиметровых артсистем "Богдана" , реактивной системы залпового огня "Верба1"; беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, Украина провела успешные испытания турецких беспилотников .
Как сообщал УНН, с начала года с помощью ПТРК "Стугна" уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники боевиков.