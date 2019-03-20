В ВСУ поступила очередная партия вооружения и военной техники

"Мы передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники. Приоритетом является завершение разработки нового и модернизированного вооружения и серийное производство, в частности: ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун"; 155 миллиметровых артсистем "Богдана" , реактивной системы залпового огня "Верба1"; беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол", - сказал Президент.



Как сообщал УНН, Украина провела успешные испытания турецких беспилотников .



Как сообщал УНН, с начала года с помощью ПТРК "Стугна" уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники боевиков.