Україна провела успішні випробування турецьких безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Випробування ударних турецьких безпілотників Bayraktar, які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Випробування ударних турецьких безпілотників Bayraktar, які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно. Вітаю ЗСУ та наших партнерів з Туреччини, а також усіх українців – у нас сьогодні з’явилась абсолютно нова сучасна зброя", - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, з початку року за допомогою ПТРК "Стугна" знищено 5 одиниць озброєння і військової техніки бойовиків.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив про модернізацію вітчизняного протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П”, який ефективно використовується на Донбасі, та реактивних систем залпового вогню “Град” і “Смерч”.