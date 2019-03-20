Украина провела успешные испытания турецких беспилотников

"Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Приветствую ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев - у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие", - сказал Президент.



Как сообщал УНН, с начала года за помощью ПТРК "Стугна" уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники боевиков.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил о модернизации отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", который эффективно используется на Донбассе, и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".