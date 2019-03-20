Украина провела успешные испытания турецких беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Приветствую ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев - у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, с начала года за помощью ПТРК "Стугна" уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники боевиков.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил о модернизации отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", который эффективно используется на Донбассе, и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".