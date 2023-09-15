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До жовтня Одещина має бути готовою до зими на 100% - Кіпер

До жовтня Одещина має бути готовою до зими на 100% - Кіпер

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. До 1 жовтня Одещина має бути готовою до опалювального сезону на 100%. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

За його словами, наразі котельні готові на 90%, теплові мережі - на 94%, водопровідне господарство - на 93%, багатоквартирні будинки - на 90%, садочки - на 96%.

Навчальні заклади та заклади охорони здоров‘я до опалювального сезону готові на 96% та 93% відповідно.

Кіпер додав, що критична інфраструктура області забезпечена генераторами на 75-95% залежно від об’єктів.

«Зиму обіцяють нелегку, але ми ретельно готуємося. Забезпечуємо усім необхідним наших військових та сили ППО - вони наша надія!», - резюмував Кіпер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова Одещини Кіпер доручив провести другий тест підготовки до опалювального сезону

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