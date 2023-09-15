До жовтня Одещина має бути готовою до зими на 100% - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. До 1 жовтня Одещина має бути готовою до опалювального сезону на 100%. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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За його словами, наразі котельні готові на 90%, теплові мережі - на 94%, водопровідне господарство - на 93%, багатоквартирні будинки - на 90%, садочки - на 96%.
Навчальні заклади та заклади охорони здоров‘я до опалювального сезону готові на 96% та 93% відповідно.
Кіпер додав, що критична інфраструктура області забезпечена генераторами на 75-95% залежно від об’єктів.
«Зиму обіцяють нелегку, але ми ретельно готуємося. Забезпечуємо усім необхідним наших військових та сили ППО - вони наша надія!», - резюмував Кіпер.
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