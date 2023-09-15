К октябрю Одесская область должна быть готова к зиме на 100% - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. До 1 октября Одесская область должна быть готова к отопительному сезону на 100%. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
По его словам, сейчас котельные готовы на 90%, тепловые сети - на 94%, водопроводное хозяйство - на 93%, многоквартирные дома - на 90%, садики - на 96%.
Учебные заведения и учреждения здравоохранения к отопительному сезону готовы на 96% и 93% соответственно.
Кипер добавил, что критическая инфраструктура области обеспечена генераторами на 75-95% в зависимости от объектов.
«Зиму обещают нелегкую, но мы тщательно готовимся. Обеспечиваем всем необходимым наших военных и силы ПВО - они наша надежда!», - резюмировал Кипер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Одесской области Кипер поручил провести второй тест подготовки к отопительному сезону