До Землі наближається астероїд з будинок завбільшки

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Йдеться про астероїд 2016 CZ31. Він наблизиться до Землі у ніч на 30 липня на найближчу відстань 2 800 000 км.

Це буде о 2:02 за київським часом, пише Newsweek.

При цьому наступного дня 183-метровий астероїд 531944 (2013 CU83) наблизиться до Землі 6 960 000 км.

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