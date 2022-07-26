До Землі наближається астероїд з будинок завбільшки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. До Землі наближається 122-метровий астероїд, що з будинок завбільшки, повідомляє УНН з посиланням на дані Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).
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Йдеться про астероїд 2016 CZ31. Він наблизиться до Землі у ніч на 30 липня на найближчу відстань 2 800 000 км.
Це буде о 2:02 за київським часом, пише Newsweek.
При цьому наступного дня 183-метровий астероїд 531944 (2013 CU83) наблизиться до Землі 6 960 000 км.
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