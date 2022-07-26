К Земле приближается астероид размером с дом

Детали

Речь идет об астероиде 2016 CZ31. Он приблизится к Земле в ночь на 30 июля на ближайшее расстояние в 2 800 000 км.

Это будет в 2:02 по киевскому времени, пишет Newsweek.

При этом на следующий день 183-метровый астероид 531944 (2013 CU83) приблизится к Земле на 6 960 000 км.

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