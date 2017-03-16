До Запорізької ОДА прийшли озброєні представники НАБУ
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 16 березня. УНН. До Запорізької ОДА, що розташована за адресою просп. Соборний, 164 прийшли озброєні люди у балаклавах у формі НАБУ, передає кореспондент УНН.
Озброєні оперативники наразі знаходяться біля кабінетів керівництва. Силовики зайшли до будівлі близько 12:00.
“Наразі йде розгляд. По закінченню і з першими підсумками я все прокоментую”, — зазначив голова ОДА Костянтин Бриль.
Подробиці події з’ясовуються.
Відповідаючи на питання кореспондента УНН щодо причини візиту озброєних силовиків до ОДА, один із них сказав, що “на поверсі адміністрації проводяться слідчі дії”.
Також, за словами кореспондента УНН, представники ОДА переносили коробки із документами між кабінетами.
Нагадаємо, 10 березня Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у Головних управліннях Державної фіскальної служби України у межах так званої газової справи Олександра Онищенка. У НАБУ уточнили, що обшуки відбувалися у Головних управліннях ДФС Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.