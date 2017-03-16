В Запорожскую ОГА пришли вооруженные представители НАБУ
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 марта. УНН. В Запорожскую ОГА, расположенную по адресу просп. Соборный, 164 пришли вооруженные люди в балаклавах в форме НАБУ, передает корреспондент УНН.
Вооруженные оперативники сейчас находятся у кабинетов руководства. Силовики зашли в здание около 12:00.
"Сейчас идет разбирательство. По окончанию и с первыми итогами я все прокомментирую", - отметил председатель ОГА Константин Брыль.
Подробности происшествия выясняются.
Отвечая на вопрос корреспондента УНН о причинах визита вооруженных силовиков в ОГА, один из них сказал, что "на этаже администрации проводятся следственные действия".
Также, по словам корреспондента УНН, представители ОГА переносили коробки с документами между кабинетами.
Напомним, 10 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в Главных управлениях Государственной фискальной службы Украины в рамках так называемой газовой дела Александра Онищенко. В НАБУ уточнили, что обыски проходили в Главных управлениях ДФС Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей .