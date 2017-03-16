В Запорожскую ОГА пришли вооруженные представители НАБУ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 39427 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104400 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119816 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178871 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130572 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125126 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117544 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106522 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107552 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103914 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Запорожскую ОГА пришли вооруженные представители НАБУ

В Запорожскую ОГА пришли вооруженные представители НАБУ

Киев  •  УНН

 • 9092 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 16 марта. УНН. В Запорожскую ОГА, расположенную по адресу просп. Соборный, 164 пришли вооруженные люди в балаклавах в форме НАБУ, передает корреспондент УНН.

Вооруженные оперативники сейчас находятся у кабинетов руководства. Силовики зашли в здание около 12:00.

"Сейчас идет разбирательство. По окончанию и с первыми итогами я все прокомментирую", - отметил председатель ОГА Константин Брыль.

Подробности происшествия выясняются.

Отвечая на вопрос корреспондента УНН о причинах визита вооруженных силовиков в ОГА, один из них сказал, что "на этаже администрации проводятся следственные действия".

Также, по словам корреспондента УНН, представители ОГА переносили коробки с документами между кабинетами.

Напомним, 10 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в Главных управлениях Государственной фискальной службы Украины в рамках так называемой газовой дела Александра Онищенко. В НАБУ уточнили, что обыски проходили в Главных управлениях ДФС Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей .

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