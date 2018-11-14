До ювілею принца Чарльза опублікували родинні фото без Єлизавети ІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. До 70-річчя принца Уельського Чарльза королівська сім'я опублікувала на своїй офіційній сторінці дві нові фотографії, передає УНН.
"Дві нові фотографії принца Уельського та його сім'ї були випущені з нагоди святкування 70-річчя Його Королівської Високості", - йдеться у повідомленні.
Фотографії були зроблені фотографом Крісом Джексоном в саду Кларенс-Гаус.
Так, на фото присутні принц Чарльз з дружиною Каміллою, а також із синами - принцами Вільямом і Гаррі - та їхніми родинами.
Зазначимо, принц Чарльз народився 14 листопада 1948 року. Цього року йому виповнилося 70. З 1952 року він є першим претендентом на королівський престол.
Його матері - королеві Єлизаветі ІІ - 92 роки. Вона перебуває на престолі вже 66 років.
Як повідомляв УНН, у травні 2018 року в садах Букінгемського палацу відбулось святкування, присвячене 70-річчю Чарльза, принца Уельського. Це був перший вихід у світ як чоловіка і дружини принца Гаррі і Меган Маркл.
Нагадаємо, у липні стало відомо, що принци Чарльз і Вільям відмовилися зустрічатися з президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією під час робочого візиту глави Білого дому в Сполучене Королівство.