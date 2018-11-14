К юбилею принца Чарльза опубликовали семейные фото без Елизаветы II
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. К 70-летию принца Уэльского Чарльза королевская семья опубликовала на своей официальной странице две новые фотографии, передает УНН.
“Две новые фотографии принца Уэльского и его семьи были выпущены по случаю празднования 70-летия Его Королевского Высочества”, — говорится в сообщении.
Фотографии были сделаны фотографом Крисом Джексоном в саду Кларенс-Хаус.
Так, на фото присутствуют принц Чарльз с супругой Камиллой, а также с сыновьями — принцами Уильямом и Гарри — и их семьями.
Отметим, принц Чарльз родился 14 ноября 1948 года. В этом году ему исполнилось 70. С 1952 года он является первым претендентом на королевский престол.
Его матери — королеве Елизавете II — 92 года. Она находится на престоле уже 66 лет.
Как сообщал УНН, в мае 2018 года в садах Букингемского дворца состоялось празднование, посвященное 70-летию Чарльза, принца Уэльского. Это был первый выход в свет как мужа и жены принца Гарри и Меган Маркл.
Напомним, в июле стало известно, что принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией во время рабочего визита главы Белого дома в Соединенное Королевство.