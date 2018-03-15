До всеукраїнського страйку аграріїв приєдналися ще три області

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні траси будуть перекриті в дев'яти областях України. Про це повідомили в громадській організації "Всеукраїнська аграрна рада", передає УНН.

Крім раніше анонсованого блокування трас в Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Чернігівській, Вінницькій та Одеській областях, до протесту приєдналися аграрії Рівненського, Полтавського та Хмельницького регіонів.

Вони вимагають скасувати "правки Хомутинніка" до Податкового кодексу країни, які передбачають залишити без повернення ПДВ малих і середніх експортерів олійних культур.

"Згідно зі змінами в Податковому кодексі, Верховна Рада скасувала відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Дана норма була прийнята на користь великих переробних заводів, що належать олігархам і міжнародним транснаціональним корпораціям. У той же час вона шкодить малим і середнім сільгоспвиробникам. У разі, якщо відшкодування ПДВ при експорті олійних культур буде скасовано, збитки малих і середніх аграріїв можуть досягти більше 6 млрд грн", - повідомили у "Всеукраїнській аграрній раді".

Аграрії відзначили, що такі нововведення вигідні тільки олігархам і транснаціональним компаніям, перш за все компанії нардепа В.Хомутинніка "Кернел".

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