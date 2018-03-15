К всеукраинской забастовке аграриев присоединились еще три области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня трассы будут перекрыты в девяти областях Украины. Об этом сообщили в общественной организации “Всеукраинский аграрный совет”, передает УНН.
Помимо ранее анонсированной блокировки трасс в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской областях, к протесту присоединились аграрии Ровенского, Полтавского и Хмельницкого регионов.
Они требуют отменить “правки Хомутынника” в Налоговый кодекс страны, которые предполагают оставить без возврата НДС малых и средних экспортеров масличных культур.
“Согласно изменениям в Налоговом кодексе, Верховная Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса. Данная норма была принята в пользу крупных перерабатывающих заводов, принадлежащих олигархам и международным транснациональным корпорациям. В то же время она вредит малым и средним сельхозпроизводителям. В случае, если возмещение НДС при экспорте масличных культур будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут достичь более 6 млрд грн”, - сообщили во “Всеукраинском аграрном совете”.
Аграрии отметили, что такие новшества выгодны только олигархам и транснациональным компаниям, прежде всего компании нардепа В.Хомутынника “Кернел”.