До ВР сьогодні збираються внести постанову про відставку уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У четвер до Верховної Ради буде внесено постанову про відставку уряду Володимира Гройсмана. Про це заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
"У четвер ми вносимо до парламенту постанову про звільнення пана Гройсмана з посади прем’єр-міністра як людини, яка знищила українську економіку", – заявила політик.
Вона також наголосила, що "чинний Кабмін неспроможний проводити справжні реформи у країні". На її думку, яскравим прикладом цього є "фейкові реформи" стипендій та тарифів.
Ю.Тимошенко також розкритикувала обіцянки В.Гройсмана провести справедливу пенсійну реформу.
Вона звернула увагу на те, що "пенсії заморожені, 15% податку на пенсії залишилися, а податки на дивіденди для кланів становлять лише 9%".
З огляду на це, на думку лідера фракції, прем’єр-міністр та уряд не можуть перебувати на посадах "навіть зайву добу".
Раніше Ю.Тимошенко заявила, що настав час порушити питання про відставку уряду В.Гройсмана.