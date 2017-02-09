В ВР сегодня собираются внести постановление об отставке правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В четверг в Верховную Раду будет внесено постановление об отставке правительства Владимира Гройсмана. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"В четверг мы вносим в парламент постановление об увольнении господина Гройсмана с должности Премьер-министра как человека, который уничтожил украинскую экономику", - заявила политик.
Она также подчеркнула, что "действующий Кабмин не способен проводить настоящие реформы в стране". По ее мнению, ярким примером этого являются "фейковые реформы" стипендий и тарифов.
Ю.Тимошенко также раскритиковала обещания В.Гройсмана провести справедливую пенсионную реформу.
Она обратила внимание на то, что "пенсии заморожены, 15% налога на пенсии остались, а налоги на дивиденды для кланов составляют лишь 9%".
Учитывая это, по мнению лидера фракции, Премьер-министр и правительство не могут находиться на должностях "даже лишние сутки".
Ранее Ю.Тимошенко заявила, что пора поднимать вопрос об отставке правительства В.Гройсмана.