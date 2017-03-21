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До військового шпиталю у Дніпрі доставили вісьмох бійців АТО

До військового шпиталю у Дніпрі доставили вісьмох бійців АТО

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 21 березня. УНН. До військового шпиталю у Дніпрі поступили вісім бійців АТО. Про це УНН повідомляє Ігор Хоменко, головний хірург Міноборони України.

Серед військових сім поранених і один хворий з Маріуполя. Бійці отримали мінно-вибухові та осколкові поранення в районі Маріуполя. Всі були доставлені гвинтокрилами. Військові знаходяться у свідомості, у стані середньої тяжкості.

Троє поранених наразі перебувають у реанімації військового шпиталю. У деяких ще досі знаходяться уламки в тілі.

Жодного з бійців не було підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, 18 березня до Дніпра двома гвинтокрилами доставили поранених, травмованих та хворих військових із зони АТО.

Українські Національні Новини

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