До військового шпиталю у Дніпрі доставили вісьмох бійців АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 21 березня. УНН. До військового шпиталю у Дніпрі поступили вісім бійців АТО. Про це УНН повідомляє Ігор Хоменко, головний хірург Міноборони України.
Серед військових сім поранених і один хворий з Маріуполя. Бійці отримали мінно-вибухові та осколкові поранення в районі Маріуполя. Всі були доставлені гвинтокрилами. Військові знаходяться у свідомості, у стані середньої тяжкості.
Троє поранених наразі перебувають у реанімації військового шпиталю. У деяких ще досі знаходяться уламки в тілі.
Жодного з бійців не було підключено до апарату штучної вентиляції легенів.
Нагадаємо, 18 березня до Дніпра двома гвинтокрилами доставили поранених, травмованих та хворих військових із зони АТО.