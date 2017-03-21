В военный госпиталь в Днепре доставили восемь бойцов АТО

Среди военных семь раненых и один больной из Мариуполя. Бойцы получили минно-взрывные и осколочные ранения в районе Мариуполя. Все были доставлены вертолетами. Военные находятся в сознании, в состоянии средней тяжести.

Трое раненых сейчас находятся в реанимации военного госпиталя. У некоторых до сих пор находятся обломки в теле.

Ни один из бойцов не был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, 18 марта в Днепр двумя вертолетами доставили раненых, травмированных и больных военных из зоны АТО.