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В Україну йде похолодання: синоптики дали прогноз на початок тижня

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Синоптики прогнозують зміну погодних умов: температура знизиться по всій території України, в окремих регіонах - мокрий сніг, пориви вітру та дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три доби характер погоди зміниться. Завтра в західній частині країни невеликий дощ та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, зниження температури впродовж доби до 0-5° тепла; на решті території без істотних опадів, вночі 1-6° тепла, вдень 11-18°, у північних областях 7-12°", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вівторок та середу без опадів, лише вночі 31 березня в північних та прикарпатських областях невеликий сніг; в Україні зниження температури вночі до 1-7° морозу, вдень до 1-7° тепла.

"На Київщині завтра без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 8-11°", - підсумували синоптики.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні.

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