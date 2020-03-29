В Украину идет похолодание: синоптики дали прогноз на начало недели
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Синоптики прогнозируют изменение погодных условий: температура снизится на всей территории Украины, в отдельных регионах - мокрый снег, порывы ветра и дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток характер погоды изменится. Завтра в западной части страны небольшой дождь и мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, снижение температуры в течение суток до 0-5° тепла, на остальной территории - без существенных осадков, ночью 1-6° тепла, днем 11-18°, в северных областях 7-12°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник и среду без осадков, лишь ночью 31 марта в северных и прикарпатских областях небольшой снег, в Украине снижение температуры ночью до 1-7° мороза, днем до 1-7° тепла.
"В Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-6° тепла, днем 8-11°", - подытожили синоптики.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные.