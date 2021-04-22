До України не пустили майже 1800 іноземців через відсутність негативного ПЛР-тесту

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“З початку введення правила, що іноземці мають слідувати в нашу країну маючи при собі окрім, полюсу страхування ще й негативний ПЛР-тест зроблений за 72 години — майже 1800 іноземців не змогли перетнути державний кордон України”, — розповів Демченко.

Нагадаємо

З 23 березня цього року при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години. Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення 22 березня. Нагадаємо, що заступник директора департаменту-начальника управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк повідомляв, що нові правила перетину державного кордону, які передбачають самоізоляцію або негативний ПЛР-тест для українців діятимуть до 30 квітня.