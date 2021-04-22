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В Украину не пустили почти 1800 иностранцев из-за отсутствия негативного ПЦР-теста

Киев  •  УНН

 • 14526 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. С 23 марта в Украину не пустили почти 1800 иностранцев из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на COVID-19. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины — пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата

“С начала введения правила, иностранцы обязаны следовать в нашу страну имея при себе кроме, полюса страхования еще и отрицательный ПЦР-тест сделанный за 72 часа — почти 1800 иностранцев не смогли пересечь государственную границу Украины”, — рассказал Демченко.

Напомним

С 23 марта этого года при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа. Кабинет министров Украины принял соответствующее решение 22 марта. Напомним, что заместитель директора департамента-начальника управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк сообщал, что новые правила пересечения государственной границы, которые предусматривают самоизоляцию или отрицательный ПЦР-тест для украинцев будут действовать до 30 апреля.

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