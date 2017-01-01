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До участі у велопараді Дідів Морозів у Вінниці долучиться більше ста вінничан

До участі у велопараді Дідів Морозів у Вінниці долучиться більше ста вінничан

Київ • УНН

 • 7616 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 1 січня. УНН. Участь у велопараді Дідів Морозів, який запланований на завтра, 2 січня, у Вінниці може взяти більше сотні осіб. Про це кореспонденту УНН-Центр в коментарі повідомив один з організаторів заходу Олександр Царевський.

“Це вже сьомий рік поспіль проводиться подібний велопарад. Минулого року було 18 градусів морозу і участь взяли мало не сотня вінничан. Завтра прогнозують хорошу погоду, тож важко передбачити кількість учасників, але думаємо, що буде значно більше охочих. Долучитися може будь-хто, в кого є велосипед. Ще потрібно мати новорічний костюм або хоча б якийсь святковий атрибут”, — сказав О.Царевський.

Після велопробігу Дідів Морозів, який стартуватиме з Майдану Незалежності о 13:00, учасників заходу нагородять за кращі костюми. А потім, хто забажає, поїдуть до дитячого будинку “Гніздечко”, щоб привітати дітей з Новим роком та подарувати солодкі подарунки, іграшки, канцтовари і теплі речі.

Як повідомляв УНН, півсотні Дідів Морозів на байках зібрались на Софійській площі у Києві.

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