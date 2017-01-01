К участию в велопараде Дедов Морозов в Виннице присоединится более ста винничан

"Это уже седьмой год подряд проводится подобный велопарад. В прошлом году было 18 градусов мороза и участие приняли почти сотня винничан. Завтра прогнозируют хорошую погоду, поэтому трудно предсказать количество участников, но думаем, что будет значительно больше желающих. Приобщиться может любой, у кого есть велосипед. Еще нужно иметь новогодний костюм или хотя бы какой-то праздничный атрибут ", - сказал А.Царевский.

После велопробега Дедов Морозов, который стартует с Майдана Независимости в 13:00, участников мероприятия наградят за лучшие костюмы. А потом, кто пожелает, поедут в детский дом "Гнездышко", чтобы поздравить детей с Новым годом и подарить сладкие подарки, игрушки, канцтовары и теплые вещи.

Как сообщал УНН, полсотни Дедов Морозов на байках собрались на Софийской площади в Киеве .