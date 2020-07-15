До суду звернулися 676 прокурорів з позовом поновити їх на посадах - Венедіктова

"В судах наразі перебуває 1006 справ за позовами колишніх працівників органів прокуратури, як до Офісу Генпрокурора так і до регіональних прокуратур. Зокрема, 15 про визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів Генерального прокурора, 676 це про поновлення на роботі в Офісі Генпрокурора і 315 про поновлення прокурорів регіональних прокуратур", - сказала Венедіктова.

За її словами, це не лише поновлення на роботу, а й відшкодування моральної шкоди, тобто комплексні позови, які будуть мати системні наслідки.

"Судами вже розглянути 34 позови, з них відмовлено в задоволенні 9 про поновлення на посаді, а задоволено 15 позовів і стягнено на користь позивачів 4,8 млн грн", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, Верховна Рада України провалила проект постанови №3769 про визначення представників ВР до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.