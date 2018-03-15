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До суду передано справу щодо екс-командира столичного "Беркуту" за побиття людей у 2010 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо екс-командира столичного “Беркуту” надання наказу на застосування сили проти відвідувачів “Українського дому” у квітні 2010 року. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, передає УНН.

“Департаментом спеціальних розслідувань передано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього керівника підрозділу київської міліції за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, указана особа обвинувачується у тому, що у квітні 2010 року, перебуваючи на посаді командира ПМОП “Беркут” ГУ МВС України в м. Києві, діючи за вказівкою народного депутата України — заступника Голови депутатської фракції партії Регіонів (Вадима Колесниченка-ред.), разом із колишнім заступником начальника управління ГУ МВС України в м. Києві, а також своїми підлеглими міліціонерами, перевищуючи владу та свої службові повноваження під час проведення одного із відкритих заходів у великій виставковій залі ДП “Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" в м.Києві спровокували конфлікт та безпідставно застосували силу до відвідувачів цього заходу, затримали 14 з них, серед яких був Герой України похилого віку, заподіявши їм тілесні ушкодження.

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Крім того, зазначені правоохоронці з метою приховування своїх злочинних дій перешкодили журналістській діяльності та застосували насильство і спричинили тілесні ушкодження журналісту одного з телевізійних каналів, який намагався задокументувати їх незаконні дії.

У Генпрокуратурі зазначили, що стосовно народного депутата України, заступника начальника управління міліції та заступника командира полку спецпідрозділу "Беркут" судом надано дозволи на їх затримання та їх оголошено в розшук.

Обвинувальний акт щодо командира роти та 6 співробітників ПМОП "Беркут" передано до суду в 2016 році, який наразі розглядається Шевченківським районним судом м.Києва.

Нагадаємо, 8 квітня 2010 в "Українському домі" у Києві демонструвалася виставка Волинська різня: польські та єврейські жертви ОУН-УПА”, яка була організована партією регіонів. У ході відкриття виставки сталися сутички між міліцією та націоналістами.

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