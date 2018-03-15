В суд передано дело в отношении экс-командира столичного "Беркута" за избиение людей в 2010 году

КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира столичного "Беркута" предоставление приказа на применение силы против посетителей "Украинского дома" в апреле 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.