В суд передано дело в отношении экс-командира столичного "Беркута" за избиение людей в 2010 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт в отношении экс-командира столичного "Беркута" предоставление приказа на применение силы против посетителей "Украинского дома" в апреле 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.
"Департаментом специальных расследований передано в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя подразделения киевской милиции по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, указанное лицо обвиняется в том, что в апреле 2010 года, находясь в должности командира ПМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в г.. Киеве, действуя по указанию народного депутата Украины - заместителя Председателя депутатской фракции партии регионов (Вадима Колесниченко ред.), вместе с бывшим заместителем начальника управления ГУ МВД Украины в г.. Киеве, а также своими подчиненными милиционерами, превышая власть и свои служебные полномочия при проведении одного из открытых мероприятий в большом выставочном зале ГП "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" в Киеве спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям этого мероприятия, задержали 14 из них, среди которых был Герой Украины пожилого возраста, причинив им телесные повреждения.
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Кроме того, указанные правоохранители с целью сокрытия своих преступных действий помешали журналистской деятельности и применили насилие и нанесли телесные повреждения журналисту одного из телевизионных каналов, который пытался задокументировать их незаконные действия.
В Генпрокуратуре отметили, что в отношении народного депутата Украины, заместителя начальника управления милиции и заместителя командира полка спецподразделения "Беркут" судом предоставлено разрешение на их задержание и они объявлены в розыск.
Обвинительный акт по командиру роты и 6 сотрудников ПМОП "Беркут" передано в суд в 2016 году, который сейчас рассматривается Шевченковским районным судом Киева.
Напомним, 8 апреля 2010 года в "Украинском доме" в Киеве демонстрировалась выставка "Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН-УПА", которая была организована Партией регионов. В ходе открытия выставки произошли стычки между милицией и националистами.