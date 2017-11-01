До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу сину Авакова (доповнено)

"Надійшло клопотання про обрання міри запобіжного заходу Авакову Олександру. Дане клопотання зареєстроване на підставі положення про автоматизовану систему документообігу суду… Передані у провадження слідчого судді Віталія Українця", - сказала вона.

В.о. прес-секретаря зазначила, що про час засідання буде повідомлено пізніше.

Я.Квітченко також уточнила, що стосовно двох інших фігурантів справи клопотання не надходили.

Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Як повідомляв УНН, суд почне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова орієнтовно о 17:00.