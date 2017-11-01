До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу сину Авакова (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва зареєстрував клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Олександра Авакова. Про це сказала на брифінгу в.о. прес-секретаря суду Яна Квітченко, передає кореспондент УНН.
"Надійшло клопотання про обрання міри запобіжного заходу Авакову Олександру. Дане клопотання зареєстроване на підставі положення про автоматизовану систему документообігу суду… Передані у провадження слідчого судді Віталія Українця", - сказала вона.
В.о. прес-секретаря зазначила, що про час засідання буде повідомлено пізніше.
Я.Квітченко також уточнила, що стосовно двох інших фігурантів справи клопотання не надходили.
Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Як повідомляв УНН, суд почне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова орієнтовно о 17:00.