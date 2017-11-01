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До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу сину Авакова (доповнено)

До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу сину Авакова (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва зареєстрував клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Олександра Авакова. Про це сказала на брифінгу в.о. прес-секретаря суду Яна Квітченко, передає кореспондент УНН.

"Надійшло клопотання про обрання міри запобіжного заходу Авакову Олександру. Дане клопотання зареєстроване на підставі положення про автоматизовану систему документообігу суду… Передані у провадження слідчого судді Віталія Українця", - сказала вона.

В.о. прес-секретаря зазначила, що про час засідання буде повідомлено пізніше.

Я.Квітченко також уточнила, що стосовно двох інших фігурантів справи клопотання не надходили.

Нагадаємо, трьом затриманим у "справі рюкзаків" оголосили про підозру. Серед них є син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Як повідомляв УНН, суд почне розгляд клопотання про запобіжний захід сину Авакова орієнтовно о 17:00.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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