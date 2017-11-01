В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения сыну Авакова (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Авакова. Об этом сказала на брифинге и.о. пресс-секретаря суда Яна Квитченко, передает корреспондент УНН.
"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения Авакову Александру. Данное ходатайство зарегистрировано на основании положения об автоматизированной системе документооборота суда ... Переданы в ведение следственного судьи Виталия Украинца", - сказала она.
И.о. пресс-секретаря отметила, что о времени заседания будет сообщено позже.
Я.Квитченко также уточнила, что в отношении двух других фигурантов дела ходатайство не поступали.
Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
Как сообщал УНН, суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00.