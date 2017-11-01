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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 39020 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106574 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 99666 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102907 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102524 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения сыну Авакова (дополнено)

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения сыну Авакова (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 9978 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева зарегистрировал ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Александра Авакова. Об этом сказала на брифинге и.о. пресс-секретаря суда Яна Квитченко, передает корреспондент УНН.

"Поступило ходатайство об избрании меры пресечения Авакову Александру. Данное ходатайство зарегистрировано на основании положения об автоматизированной системе документооборота суда ... Переданы в ведение следственного судьи Виталия Украинца", - сказала она.

И.о. пресс-секретаря отметила, что о времени заседания будет сообщено позже.

Я.Квитченко также уточнила, что в отношении двух других фигурантов дела ходатайство не поступали.

Напомним, трем задержанным по "делу рюкзаков" объявили о подозрении. Среди них есть сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Как сообщал УНН, суд начнет рассмотрение ходатайства о мере пресечения сыну Авакова ориентировочно в 17:00.

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